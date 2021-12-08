今年以來，全球經濟受到疫情影響，投資人心理忽喜忽憂，近期主要經濟體在通膨壓不住、供應鏈瓶頸、氣候變遷等議題中奮鬥，2022年將至，全球市場面臨哪些未知數？投資人又該如何調整布局？安本標準投信投資團隊針對2022年，指出三大投資脈絡，其中看好股票及新興市場債市，股票方面如美國、日本與新興市場股票，固定收益類型如全球高收益債券、前緣市場債券等。

安本標準投信投資長彭炫通認為，2022年投資展望仍對風險性資產持有樂觀態度，預期這些力量終將造就出「新常態」模式，許多經濟體將在未來二、三年間以較快的速度恢復成長；分析過去20年標準普爾指數報酬發現，股票表現與企業盈餘關聯性高，因此建議投資人回歸基本面，聚焦企業財報佳，以及能因應新常態經濟模式的企業，是值得長期關注的投資標的。

投資脈絡一：通膨仍會持續到2022上半年。日前彭博新聞報導，美國聯準會(Fed)主席鮑爾重申Fed官員應該考慮提早結束購債計畫以平抑通膨，並解釋最終結束購債計畫，應該不會對金融市場造成破壞。安本標準投信投資長彭炫通指出，我們預估美國的高通膨情況延續到2022年上半年，觀察近期各國央行的態度，對於「暫時性通膨」可能需要進一步檢視，如同美國聯準會(Fed)主席鮑爾於上週在美國國會的論調，近期通膨的居高不下已促使Fed委員開始評估及審視結構性通膨的演變模式。面對這場兩年多來的疫情衝擊，各國因應基本面的重大轉變，對全球化模式、能源供給、勞工招募與地緣政治關係的長期趨勢都會影響通膨的走勢，然而，依照我們的分析，通膨預估至2022下半年趨緩，且各國央行也不會急於貨幣緊縮。

投資脈絡二：氣候變遷與能源替代性投資。上個月才結束的第26屆聯合國氣候變遷大會(或稱COP26)雖未能有更多具體方針行動，但中美兩國重申巴黎協定限制升溫目標的重要性；彭炫通說明，疫情後的生產活動重啟加上季節因素，能源需求大幅升溫，供給卻無法因應，其原因有四：天然氣儲存容量不足、氣候模式異常、短期能源替代選項欠佳及相關投資長期不足，從第四點即可看出，能源轉型的過程中，金融及投資適度的支持足以扮演發揮功效的重要角色。

能源(天然氣或石油)價格飆升的原因當中還包括地緣政治緊張局勢，俄羅斯對歐洲的天然氣供給受限，中國與澳洲之間的緊張局勢亦對全球能源市場形成壓力；英國與歐洲是近來能源與天然氣批發價格漲幅最大的地區。另外，對消費者物價是否反映能源價格漲幅的程度，因區域而有差異，政府制定的價格上限與燃料補助方式也不盡相同，氣候變遷與能源轉型相關產業，投資機會備受關注。

投資脈絡三：聚焦基本面投資，疫後新常態經濟當道。整體來看全球經濟當前處境，供給問題引起的通膨最受關注，從總經層面來看，包含地緣政治、供應鏈干擾、運輸瓶頸與勞動市場參與程度，受到新冠病毒疫情大幅影響；各個國家與地區以不同的貨幣與財政政策應對，也以不同策略因應疫情，導致區域的差異性。