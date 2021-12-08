林秉樞施暴案備受關注，甚至成為維基百科新增條目，但「互動過的名人」名單遭到更改，IP來自交通部公路總局。國民黨立委鄭麗文強調，別想用交通「布」掩蓋這不堪聞問的國家級網軍案，國發會跟公路局都查不出個所以然，不如請天才IT大臣幫忙。

鄭麗文指出，有網友爆出修改者的IP位置位於國發會，國發會將此事甩鍋給公路總局，公路總局的說法卻一變再變，從一開始的「該時段沒有連線維基百科網頁紀錄」，到7日才坦承有「數筆瀏覽維基百科的資料，但無法得知有無搜尋林秉樞或編輯資料。」

她說，但不論IP是登錄在哪個部會，這種「隱身」在各部會中的網軍早已非個案，隨時伺機出手，依照目前公私部門對於資安管制技術，公路總局要查到從哪台電腦連上維基百科一點都不難，公路總局與交通部打迷糊仗，以為拖久了大家就忘了，別想用交通「布」掩蓋這不堪聞問的國家級網軍案。

鄭麗文表示，並且若其線路並非訪客所使用的外用網路，而是僅供內部使用，那麼國家級網軍使用內部資源，在違反行政中立的原則下進行政治抹黑，權責單位是不是該出來負責？

她強調，若公路局的路由器那麼容易被攻破，潛藏如此可怕的資安危機、造成國安大漏洞，要怎麼抗中保台？國發會跟公路局又都查不出個所以然，不如我們派出天才IT大臣來幫幫忙好了。

鄭麗文直言，民進黨執政以來，一言不合就帶風向，鬥爭異己，如今網軍更明目張膽入侵政府部門，更不要說大家都還沒忘記一年前行政院長蘇貞昌的小編團隊在立院議場2樓製作「網軍」圖卡的誇張行徑。

她痛批，蘇貞昌說要查網軍，到底會不會認真查？該不會最後查到的都是自己人，最後僅稱查無不法，人民不滿被網軍操弄的情緒日漸高漲，這樣傲慢的民進黨，呼籲民眾1218一定要四個同意、人民才會滿意。

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