又有藥品主成分含量不足遭食藥署要求下架回收，食藥署今天表示，由中化裕民健康事業股份有限公司生產的攝護線肥大用藥，速流通膠囊0.2毫克因主成分含量未達規定，低於申報標準，遭要求下架回收45萬顆，業者須於1個月內針對其他產品完成檢驗，明年2月11日完成回收。

食藥署表示，速流通持續釋放膠囊0.2毫克（Tamsulosin S.R. Capsules 0.2mg ＂CYH＂）今年7月間被驗出主成分不符申報標準，低於下限的95％，恐影響藥效，目前共查獲一批號B62-0042出現狀況，為去年6月所生產的藥品。

食藥署進一步指出，查獲違規的藥品批號中，發現主成分含量竟只有82.7％，該批號的藥品共生產45萬顆，不過經過1年大多已出貨，因此實際市面上還剩多少藥，必須等明年2月完成回收才得知。

食藥署表示，根據健保資料庫，該藥品去年的申報量達802萬顆，而本款藥物的市占率約占11％，用量偏大，但同成分同劑型還有其他3張許可證，應不至於影響到民眾用藥。

食藥署提醒，正在使用該藥物的民眾切勿自行停用，應與醫師討論後再決定是否更換用藥。