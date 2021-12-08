男女交往金錢觀念很重要。一名男網友指出，和女友交往9年，雖然中間曾經分手長達半年，但最後還是又忍不住找對方復合，最近女友想結婚，並表示想要一顆34萬的婚戒，他傻眼「哪來想法覺得我會答應？」更有了想分手的念頭。

原PO日前於論壇《Dcard》表示，今年24歲，女友則是23歲，和女友國中就認識、交往，至今已9年，中間分分合合許多次，更有一次分手長達半年，但最後都因為其中一方受不了而去找對方復合，「我們都很愛彼此，但這段感情卻談得好累」。

原PO指出，自己不太愛出風頭，對流行也沒有興趣，偏偏女友是很愛跟潮流的人，因此從學生時期他就發現彼此的金錢觀不一樣，雖然女友不會要他出錢買，但會要他一起買情侶衣、穿情侶鞋，他始終不願意。

最近，女友有想結婚的念頭，開始積極地找他討論婚禮事宜，包括婚紗、宴客場地、喜餅，甚至連婚戒都想好了，他看了照片一眼才發現，女友想要一顆34萬的婚戒，「我不懂她到底哪來的想法，覺得我會答應，我是真的很愛她？還是只是習慣她的存在呢？」

原PO認真地思考過後，和女友說「我覺得我們各方面都不穩定，這樣結婚太倉促」，沒想到女友聽完理智線斷掉，認為原PO耽誤她的青春，兩人為此冷戰好幾天。好不容易和好，原PO向女友提出想買二手機車，女友一聽又開始碎念「二手很丟臉耶！朋友問起我怎麼回答啦」，令他又再度陷入思考，「價值觀不同，但我真的很愛她，該不該分手，真的不知道該怎麼辦？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「看完整篇，我只看到34萬的婚戒」、「好扯！你腦袋撞到嗎？幹嘛養一個公主」、「感覺還是個小妹妹，說真的結婚有點太早」、「這個34萬的只是婚戒，他沒跟你要求婚戒嗎？」、「分手吧！她需要跟有錢人在一起」。