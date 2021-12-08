立委高嘉瑜受暴案延燒出綠營網軍風暴，台北市長柯文哲發起一人一信要行政院長蘇貞昌嚴查網軍，但曾幫柯文哲操刀Line＠帳號的民眾黨前不分區立委提名人吳靜怡爆料，「台獨機關槍」李柏璋2014年幫了柯文哲很多忙，還說「人人都是蟑螂，誰不是靠蟑螂選上的？」、「這傢伙曾經是義勇軍」，嘲諷柯文哲要改變成真，應從面對事實開始。

吳靜怡在臉書指出，自己是在2014年、網路在政治爆發的開端認識李柏璋，當時無論是粉專、大數據、小額募款都是新型態，還透露當年2014年李義務幫很多忙，因為初期李比柯紅很多。

接著她表示，為何柯的前攝影官潘俊霖（金牌）可以氣這麼久？那是因為被網軍用假帳號從粉專、個人臉書、PTT大量抹黑放假消息，這樣人格詆毀，除了民眾黨立委蔡壁如誰受得了？吳說，她經歷過，這些人實在比鼻涕還噁心。

至於「潘俊霖（金牌）、張益贍是不是不被柯文哲重用後變柯黑？」吳靜怡說，他們算是老派幕僚，道德操守好啦！真的要黑會有一堆料。有人嗆潘俊霖不敢報警，要善良的人一直想辦法解釋自己沒錯，很北爛吧！包庇犯罪的才可惡。

吳靜怡接著替被稱做網軍頭的邱昱凱抱屈，指邱昱凱扛下網軍頭子的罪名，一直都認真把行銷專長發揮好，她也蠻捨不得他總是這樣被貼標籤，「各自有擅長的路，不應該分階級、政黨，人人都是蟑螂，誰不是靠蟑螂選上的？」

最後她還在文末標註「林秉樞是騙子、你們都是」、「每個大人都說謊」、「很大聲的那種」、「比蟑螂王八蛋的就是政客」。