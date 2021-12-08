苗栗縣三義鄉名人幼兒園小朋友手作盆栽將用來義賣捐助華山基金會孤老愛心年菜。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉名人幼兒園小朋友手作盆栽將用來義賣捐助華山基金會孤老愛心年菜。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

耶誕節將屆，苗栗縣三義鄉名人幼兒園將在12月24日在校內舉辦耶誕愛心市集，義賣幼兒園小朋友手作藝品，市集義賣所得將全數捐助華山基金會孤老愛心年菜，替華山孤老送上滿滿年節祝福。

這場愛心市集裡的義賣品，將由名人幼兒園大、中、小班的123位小朋友們親手製作。其中米奇A班已提前著手種盆栽，細心照料花草並點綴盆栽，目前種植100盆植愛盆栽，希望漂亮的植栽能讓他們認助更多年菜、幫助更多孤老。大班的小朋友說，耶誕節有耶誕老公公送禮物，我們也要給獨居的老公公、老婆婆送禮物。

名人幼兒園園長連巧雲表示，「在節慶的元素中導入了關愛與分享，希望小朋友學習助人的精神、發揮愛心來協助需要幫助的人。｣ 期待透過這場活動可以號召家長、鄉親及公司行號來認養盆栽，踴躍支持孩子們的愛心活動。

華山基金會從1999年起，逐步在全台設立社區愛心天使站，提供失能、失智、失依的長輩們到宅關懷、陪同就醫等服務，陪伴長輩在熟悉環境安享晚年，目前苗栗地區17個鄉鎮，服務超過1000位弱勢長輩，現正展開2022常年服務暨第19屆「愛老人 愛團圓」活動，需大家共同響應，邀您線上每月1250元定期定額認助一位長輩、或認助700元年菜一份，讓孤老歡度佳節。愛心專線（037）871-950。