耶誕節將屆，苗栗縣三義鄉名人幼兒園將在12月24日在校內舉辦耶誕愛心市集，義賣幼兒園小朋友手作藝品，市集義賣所得將全數捐助華山基金會孤老愛心年菜，替華山孤老送上滿滿年節祝福。
這場愛心市集裡的義賣品，將由名人幼兒園大、中、小班的123位小朋友們親手製作。其中米奇A班已提前著手種盆栽，細心照料花草並點綴盆栽，目前種植100盆植愛盆栽，希望漂亮的植栽能讓他們認助更多年菜、幫助更多孤老。大班的小朋友說，耶誕節有耶誕老公公送禮物，我們也要給獨居的老公公、老婆婆送禮物。
名人幼兒園園長連巧雲表示，「在節慶的元素中導入了關愛與分享，希望小朋友學習助人的精神、發揮愛心來協助需要幫助的人。｣ 期待透過這場活動可以號召家長、鄉親及公司行號來認養盆栽，踴躍支持孩子們的愛心活動。
華山基金會從1999年起，逐步在全台設立社區愛心天使站，提供失能、失智、失依的長輩們到宅關懷、陪同就醫等服務，陪伴長輩在熟悉環境安享晚年，目前苗栗地區17個鄉鎮，服務超過1000位弱勢長輩，現正展開2022常年服務暨第19屆「愛老人 愛團圓」活動，需大家共同響應，邀您線上每月1250元定期定額認助一位長輩、或認助700元年菜一份，讓孤老歡度佳節。愛心專線（037）871-950。
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