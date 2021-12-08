國泰世華全球投資趨勢論壇攜手重量級大師跨海連線，左起瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬、國泰首席經濟學家林啟超、國泰世華財管部協理李鼎倫。(國泰世華提供)

台灣11月CPI為2.84％，創近9年新高；國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，通膨很難在短期間內緩解，從美國洛杉磯港、長堤港，貨櫃船擠在海上排隊就可以窺探端倪了，去年底船隻平均等待卸貨時間是5天，現在拉長到21天，卡車拖運也從平均5天延長到8天，簡言之，進口商品須經1個多月的旅程才能到消費者手上；耶誕節即將來臨，消費者訂購的耶誕樹現在可能還卡在船上，明年「高通膨」將比預期更高且更久。

林啟超表示，全球經濟復甦帶動市場需求上升，供應鏈短期無法緩解，缺工、缺料、工資又上漲，疫情引發的供需失衡，短期很難緩解，各國央行原本預期「通膨回溫」、短暫現象，現在演變成「通膨高漲」，投資人擔憂落入停滯性通膨。

新種病毒Omicron傳播力強，林啟超表示，疫情反覆，港口有人染疫、停工戲碼不斷上演，塞港問題短期內很難結束，這是高通膨比預期更高且更久的主因。

國泰世華銀行今舉辦「2022年全球投資趨勢論壇」，會中也邀請瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬線上跨海同台；陶冬表示，通膨來了，不會輕易離開，更大膽預言美國Fed主席鮑威爾可能「先鴿後鷹」，可能明年第4季首次升息，2023年升息四次。

林啟超認為，明年央行要面對三大議題，重要順序分別為高房價、通膨，最後才是匯率；雖然台北蛋黃區買房，很多人手捧現金，即使升息也難抑制房價上漲，不過，林啟超認為，央行還是會表態，預測央行理監事會將對房市採取更嚴格、更大範圍的選擇性管控；對於新台幣走勢，林啟超認為，新台幣匯率將呈「七上八下、九別重逢不容易。」