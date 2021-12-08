台鐵新購EMU3000型城際列車，8日試營運，從台東站開到池上火車站。（莊哲權攝）

台鐵新購EMU3000型城際列車，8日試營運，從台東站開到池上火車站。（莊哲權攝）

強調「靜謐移動」的台鐵新購EMU3000型城際列車即將正式投入營運，立委劉櫂豪今天邀交通部長王國材及台東鄉親試乘，王國材表示，新車完成試車驗車後，12月29日3列車優先投入東線營運，明年春節再投入2列車，可大幅疏解春節訂票，每列車12節車廂，比普悠瑪多4節，未來可望提升東部地區4成運能。

台鐵局採購12節車廂1組的EMU3000型城際列車將於12月29日優先投入東部幹線服務，劉櫂豪今天在台東車站辦理立法院交通委員會試營運視察，邀交通部王國材部長與台東鄉親體驗乘車品質，上午8點50分從台東火車站開至池上火車站，全程33分鐘。

王國材表示，城際列車穩定度不輸高鐵，每列車有12節車廂，比現在普悠瑪和太魯閣號多4節，因此花東的整體運能將提升4成，可大幅疏解春節訂票。

王國材提到，台鐵目前使用的莒光號、復興號都超過40年，自強號也有30年，加上新的太魯閣號、普悠瑪號、EMU3000型，車種很多，不利維修，也容易搞錯車種，軌道使用也複雜，未來將簡化為城際列車、區間車兩種，有助於台鐵的安全改革；2023年前新的區間車將到位，2024年前新的城際列車全部到位後，將逐步汰換老舊車種。

1位試乘民眾說，搭普悠瑪時，車速快時在車廂間走動很困難，會晃來晃去，甚至坐著也會晃，新的城際列車在平穩度明顯改善，在車廂走動也不左搖右擺。

劉櫂豪表示，短期計畫票務系統改善，台鐵局已完成第4代票務訂位系統提升票務利用率，中程計畫台鐵採購12輛1組的EMU3000型城際列車提升運能，終於今年交車，長期則是推動花東鐵路全線雙軌化，鐵道局正在辦理設計，預計明年底工程發包，才能解決一票難求的問題。