警消將屍體從瓦磘溝打撈上岸。（王揚傑攝）

新北市永和區保平路今（8）日上午民眾發現1具無頭、無四肢屍體浮在瓦磘溝水面上，警方獲報後封鎖現場勘驗，初步研判死者為男性，頭部、四肢疑遭鋒利刀具砍下成「人彘」，凶器應為菜刀或開山刀，屍體雖已散發屍臭，但尚未腐敗，死亡時間應不超過2天。警方已派員在上下游搜索其他斷肢及在沿岸調閱監視器，清查可疑人車，同時採集檢體比對死者身分。

據了解，今天清晨5時許先有晨運的民眾發現溝裡有疑似人形屍體，但無人敢下水確認，至上午10時許，附近的營建工人架梯下水查看，用手觸摸驚覺應是人體，急忙向警方報案。

警方到場立即封鎖線場，協請消防人員下水將屍體打撈上岸，經鑑識人員初步勘驗，該具屍體僅穿著四角內褲，頭部連頸切斷，雙手亦遭齊肩斬斷，雙腿僅剩一半大腿連接軀幹，形同「人彘」。

由於屍體切口平整，警方研判係遭鋒利的菜刀或開山刀剁斷，屍身已散發屍臭，但尚未腐敗，死亡時間應不超過2天，警方已報請檢察官相驗解剖釐清。