2022年將至，安本標準投資團隊表示，2022年有五大關鍵議題及三大投資脈絡，其中看好股票如美國、日本及新興市場股；固定收益類型則看好全球高收益債券、前緣市場債券等。

安本投信總經理簡幸如指出，2022年投資有五大關鍵詞，分別是通膨、聯準會、氣候變遷、疫情及供應鍊等；至於三大投資脈絡，安本標準投信投資長彭炫通則表示，一：通膨仍會持續到2022上半年，明年下半年通貨膨脹壓力會下來；二、氣候變遷及能源替代性投資；三、聚焦基本面投資，疫後新常態經濟當道。

安本標準投信投資長彭炫通指出，預估美國的高通膨情況延續到2022年上半年，觀察近期各國央行的態度，對於「暫時性通膨」可能需要進一步檢視，如同美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾於上週在美國國會的論調，近期通膨的居高不下已促使Fed委員開始評估及審視結構性通膨的演變模式。面對這場兩年多來的疫情衝擊，各國因應基本面的重大轉變，對全球化模式、能源供給、勞工招募與地緣政治關係的長期趨勢都會影響通膨的走勢，然而，依照安本標準投資團隊分析，通膨預估至2022下半年趨緩，且各國央行也不會急於貨幣緊縮。

至於氣候變遷與能源替代性投資也是明年投資焦點，彭炫通指出，上個月才結束的第26屆聯合國氣候變遷大會（或稱COP26）雖未能有更多具體方針行動，因區域而有差異，政府制定的價格上限與燃料補助方式也不盡相同，氣候變遷與能源轉型相關產業，投資機會備受關注。

從整體來看全球經濟當前處境，彭炫通說，從總經層面來看，包含地緣政治、供應鏈干擾、運輸瓶頸與勞動市場參與程度，受到新冠病毒疫情大幅影響；各個國家與地區以不同的貨幣與財政政策應對，也以不同策略因應疫情，導致區域的差異性。

安本標準投信投資長彭炫通說，2022年投資展望仍對風險性資產持有樂觀態度，預期這些力量終將造就出「新常態」模式，許多經濟體將在未來二、三年間以較快的速度恢復成長；分析過去20年標準普爾指數報酬發現，股票表現與企業盈餘關聯性高，因此建議投資人回歸基本面，聚焦企業財報佳，以及能因應新常態經濟模式的企業，是值得長期關注的投資標的。