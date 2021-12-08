面對新興科技浪潮及疫情影響，企業持續透過數位轉型強化企業韌性。為協助經濟部中小企業處掌握產官學研的意見，資誠企業管理顧問公司規劃辦理「數位轉型教學個案委外執行計畫採購案」，自即日起開始接受申請，期盼透過教學個案達到跨領域合作的創新學習。

台灣中小企業面臨轉型、升級和進化的三大挑戰，資誠希望透過教學個案，結合理論與歷程發展，協助企業加快數位轉型步伐，培育企業以創新思維來突破困境。資誠指出，本次教學個案遴選辦法包含「期刊發行單位影響力」、「稿件徵稿及審稿機制完善」、「數位轉型特刊製作」等三大重點項目，邀請對數位轉型企業具研究涵養單位，透過資源合作重塑企業學習價值鏈。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，根據PwC Taiwan《2021台灣企業領袖調查報告》，有35％台企表示，將在未來三年大幅增加「數位轉型」的投資；可見中小企業數位升級已是提升市場競爭力重要工具之一。

為引領中小微型企業善用數位科技及創新發展商業模式，資誠強調，其企業管理顧問團隊與政府及專家學者跨域合作，持續提供數位轉型多元化資源，普及各類型中小微型企業數位化程度，強化數位營運力與數位轉型準備度，打造企業進化穩固發展。