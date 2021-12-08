氟素設備及材料供應商上品(4770)初次上市股票承銷案採80％競價拍賣及20％公開申購方式辦理。上品表示，本次參與投標的合格標單共4194筆，得標筆數849筆，8日上午已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為239.40元，公開申購承銷價為166元。

上品受惠下游半導體客戶需求強勁成長，前三季獲利翻倍，EPS9.85元。有鑑未來2年全球仍有大量晶圓廠展開興建與擴產，上品看好中國市場後續需求，已啟動中國嘉興廠三期擴產工作，預期明(2022)年第四季完成，2023年開始貢獻營收。

上品辦理競價拍賣股數總計6284張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。8日開標得最低得標價235元，最高得標價346元，計算得標加權平均價為239.40元。上品後續尚有1970千股將於12月10日至12月14日進行公開申購，12月16日辦理公開抽籤。

上品指出，按規定依得標均價計算並以競拍底價140.68元的1.18倍為上限，承銷價訂為166元，以7日興櫃交易均價275.48元計算，抽中一張潛在獲利近11萬元。

上品產品為各種氟素樹脂內襯設備及應用材料，提供用於高溫或腐蝕性化學液之生產、儲存、純化、輸送等功能之設備及材料，並提供半導體電子特用化學品廠及晶圓代工廠之氟素樹脂廠務相關設備之生產及銷售。

半導體產業在5G、人工智慧、PC／筆電及車用等需求成長下，帶動整體半導體製造及上下游相關之供應鏈增加資本支出，使上品相關廠務設備及電子級化學品儲槽設備之需求提升，前三季營收26.98億元，年成長52.42％，已超越去年整年營收，稅後淨利6.79億元，較去年同期成長123.86％，EPS 9.85元。