ABCDG將使全球經濟重新洗牌。瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬8日表示，中國大陸正面臨百年之變，尤其未來10年有四大改變，包括經濟增長模式、數據時代、碳中和及中美關係之變，將可能使全球經濟局勢重新洗牌，中國極可能靠人工智慧、區塊鏈、雲端科技、資料中心、5G或6G超車美國。

陶冬並分析，由於各國對疫情掌控情況不同，2022年將出現各國經濟週期「錯位」，即美國為解決通膨問題，可能是全球唯一且率先升息的國家，並進行縮表，但中國大陸經濟成長減速，中國人民銀行勢必要增加流動性，進行定點放水，而日本與歐洲可能不動，資金從新興市場流向美元資產，市場波動加劇，尤其可能出現新興市場之亂。

陶冬分析，每20到25年，中國經濟就會出現形態上巨大變化，而可能影響經濟的四大變化，一是經濟增長模式之變，過去10年大陸經濟成長吃的是水泥紅利及人口紅利，現差不多已走完水泥紅利，未來20多年是將是數據紅利。

其次為大陸經濟將由美式增長模式轉為德國式增長，即美式對服務業特別看重，占到7成，大陸過去一直強調製造業、服務業，同時金融業極其發達，尤其是股市，未來會轉為德國式，即完整的製造業模式，金融及服務業重要性下降，尖端製造業將由國家引導，增長模式轉移。

三為鄧小平時代開始追求讓一部分人先富起來，帶動製造業突破性發展，房地產價格上漲，現在改走「再分配」，不再是一部分人富起來，是社會整個分配均勻和諧。

第二項大改變，陶冬說是數據時代之變，即走入A（AI）、 B（BLOCKCHAIN區塊鏈）、C（ CLOUD雲端）、 D（DATA CENTER）、及G（5或6G）時代，中國大陸是從中央領導層開始積極學區塊鏈、雲端、量子計算，對新經濟的重視，未來發展可能會比其他國家更快，且未來經濟啟動點是對消費者量身訂作，會對製造業、服務業、零售業產生顛覆性變革，全球經濟將會重新洗牌。

第三是碳中和之變，全球都在為減碳作努力，中國國家主席習近平亦宣布，2030年碳達峰，2060年碳中和，這將衝擊極大，各行業都將變化，未來國際間合作將更多。產品價格上漲將集中在新能源、新物料。

四是中美關系之變，陶冬分析中美間將有改善的跡象，起碼開始對話，美國對中國懲罰性關稅會下降，在碳中和上會有合作，氣氛上會突破，但很難見到根本性改善，最後就是老大與老二之爭，美中之間未來就是國力的競爭、科技的競爭、及更多非典型競爭。