永和瓦磘溝今上午發現有疑似無頭、無肢幹的屍體，警方11時許將屍體打撈上岸後續尋找殘肢，該屍體目測為男性，不排除是分屍案，讓人想起2018年加拿大籍男子顏柏萊在永和河濱公園的分屍案，對於永和再次發生分屍案。

新北市長侯友宜下午出席世界華人工商婦女企管協會捐贈電動護理床活動表示，第一時間特別指示警察局啟動快速偵查，能夠確認身分並把相關證據保全，希望積極努力在檢察官指揮下，能夠快速釐清破案。

新北地檢署表示，警方已報請指揮，檢察官陳怡君預計下午時至板橋殯儀館相驗。