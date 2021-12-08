《天堂M》廣告拍攝現場還原比賽情境，戴資穎奮力迎擊。（遊戲橘子提供）

羽球世界球后戴資穎榮獲世界羽聯（BWF）2020-2021賽季年度最佳女運動員獎，緊接著在6日搭上前往西班牙的班機，要在12日開打的世錦賽爭取佳績，遊戲公司看中她的人氣，邀請她暌違4年再度代言跨世代手遊鉅作《天堂M》，戴資穎笑說，相較比賽，拍廣告反而比較緊張。

回顧4年前的廣告，一頭俏麗短髮的戴資穎穿著一身黑色勁裝搭配高跟鞋，當時彷彿彎弓射日的動作，展現野心也宣告對於奧運賽事的渴望，4年過去了，戴資穎在延期1年的東京奧運摘下女單銀牌，奪得個人最佳戰績，這次廣告中她換上最自在熟悉的運動服，頭髮整理束起，紮著馬尾，手持球拍，更內斂也更自信，也象徵《天堂M》迎來4周年慶祝，這4年也見證了戴資穎的轉變。

戴資穎本月初成為首位贏得BWF年度最佳女運動員獎台灣第一人，希望帶著這份喜悅，幫助自己在世錦賽突破8強魔咒，她並笑說：「其實拍廣告比打球還緊張！」因為球賽是小戴最熟悉的領域，廣告相比之下比較陌生，她也偷偷透漏自己賽前消除緊張的小祕訣，除了聽音樂放鬆之餘，閒暇的時候她也會和姊姊一起組隊打手遊。

這次拍攝《天堂M》廣告，每一句台詞都象徵戴資穎一路走來的心路歷程，有過挫敗、失利，也曾想過放棄，但每次比賽環顧熱情支持的球迷，每一次的上場都不是一個人在戰鬥，除了藉由廣告台詞「是我們一起，實現了心中的天堂」，來向球迷喊話感謝之餘，面對接下來的世錦賽事，戴資穎更希望突破自己過往成績，無論是今年的比賽、明年的亞運，甚至是未來其他賽事，都能像《天堂M》的一樣「再4年也沒問題」。