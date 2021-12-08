台中市自推動公共自行車iBike建置租借站逐年增加，市議員林祈烽質詢說，市民卻發現租借站常有無車可借或無法還車等問題，交通局應加強稽核督導，如業者無法做到市府應考量更換服務廠商。交通局長葉昭甫說，公共自行車是全天候服務，交通局將加強對業者稽查，要求廠商對車輛調度更靈活提供服務要到位。

林祈烽指出，台中市自2014年7月開始推動iBike自行車建置租借後，這7年來租借站逐年增加，去年捷運綠線開通，配合捷運站轉乘，租借站已從一開始的60站成長至今年9月底的 1132站、1萬2027台自行車，租借次數也突破900萬人次。

林祈烽說，市府過去花1、20億元建置經費，明年30分鐘補助和保險費用，也要再花1億700多萬元；他收到多位民眾投訴，指常在租借站借不到車，甚至捷運站出口和熱門的中央公園內，都常發生缺車無車可借，打到服務中心詢問，等了半天還是看不到廠商調度補車，夜晚情形特別嚴重問題出在哪裡？

林祈烽表示，iBike是公共交通服務事業，民眾在晚上和假日都有租借自行車的需求；結果業者在晚上7點就下班，還週休二日，這期間是不是就沒人在調度車輛，難怪市民常會遇到有無車可借，或車柱已滿無柱可還車情況發生。

葉昭甫表示，iBike倍增計畫推行後，每輛車使用的週轉次的確在快速上升，捷運租借站借不到車有可能是在單一時間點出站人潮借車騎走，該局會要求廠商在有較多人潮借用車的捷運站多準備備用車輛，派人員直接補車。

葉昭甫強調，如果該租借站車輛少於15％，或是站位已滿到85％快要滿柱了，系統後台就要開始調度車輛，避免無車可借或無柱可還情況；iBike服務是全天候，不分週休或假日，交通局會加強稽查督導，要求業者要落實系統端的調度狀況，調度要更靈活配合民眾高頻率使用。