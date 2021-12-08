台南地檢署與台南市警局舉行一年一度的台南地區檢警聯繫會議，會中南檢檢察長葉淑文強調，公民投票攸關國家政策的制定，不容有滋擾、破壞投票秩序、挑戰治安情事的發生。檢方也列出公投法與選罷法之間有關刑罰規定的異同，並宣導最高檢察署制定的違反公投法處理要領，要求相關單位積極維護公投期間的治安與秩序。

檢方指出，選罷法規定投票前10天不得報導、散布民調資料，但公投法並沒有相關規定，因此依法仍可宣傳公投或提出公投民調；不過，公投當天仍有一些限制，像投票所四周30公尺內、投票所內，均不得有干擾、勸誘或妨害他人投票的行為等，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

台南地區檢警聯繫會議昨天舉行時，除台南高分檢檢察長費玲玲、台南高分院法官林臻嫻、台南地院庭長黃琴媛、台南市政府副秘書長王揚智等人列席外，台南地區的警、調、廉、憲、獄政、林政、海巡、移民、稅捐及河川等機關也都有代表與會。

葉淑文表示，針對近來層出不窮的聚眾鬥毆妨害秩序案、人頭帳戶詐欺案，相關單位除了應該依照現行法令查辦外，更應做最嚴謹的蒐證，使這類案件的偵辦能更迅速、減少民怨。

此外，確保綠能產業合法廠商的權益、破壞土地環境的環保案件偵辦、哄抬物價民生案件查緝及確保婦幼權益的社會安全網建置，也都是現在與未來應該持續關注的重點，希望透過司法、行政機關更積極的作為，讓台灣社會更安全、民眾更安心。

費玲玲也說，今年台南地區毒品、槍械、綠能及環保案件的偵辦績效十分卓越，未來希望緝毒案件偵辦過程中，如有溯源必要，各單位務必嚴守偵查不公開原則；肅貪案件的蒐證要更精緻，起訴前務必經過團隊沙盤推演，以提高定罪率。