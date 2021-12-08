苗栗市福安里活動中心新建工程，8日上午由苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍等主持動工典禮。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

為改善苗栗市福安里民長期使用老舊新村社區活動中心的不便，苗栗市福安里社區活動中心新建工程，於8日上午在苗栗市停七停車場旁的新建福安里活動中心工程基地舉行動土典禮，將提供里民一個新穎、休閒、藝文、學習及集會的活動空間。

苗栗市長邱鎮軍表示，活動中心從土地取得到工程發包歷經重重難關，花了將近7年的時間努力才得以順利興建，興建工程總經費約1500萬元。他要感謝前市長邱炳坤積極爭取用地，在苗栗縣政府補助興建經費200萬元、長春石化公司補助100萬元下，讓新建工程得以順利進行。

苗栗縣副縣長鄧桂菊也表示，舊福安里新村活動中心位在狹小巷弄，居民出入不便，確實有需要興建新的活動中心提供里民福利服務，因此順應民意由市公所申請市場用地多目標使用，改作為社區活動中心使用，同時也恭喜福安里里民有一個「新屋」的興建。

邱鎮軍說明，福安里社區活動中心基地面積有372坪，建物面積共136坪，為地上一層樓建物，外觀採融入在地客家聚落建築特色的紅磚白牆配色設計。