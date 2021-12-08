知情人士表示，招商蛇口等房企計畫近期在中國銀行間市場交易商協會註冊發行併購票據，募集資金用於房地產項目的兼併收購。

新浪財經8日報導，知情人士指出，支持優質房地產企業發行債券用於兼併收購，有利於推動行業整合，增強房地產企業的資產流動性；銀行間市場將繼續落實「穩地價、穩房價、穩預期」的調控目標，積極滿足房地產合理融資需求，促進房地產業健康發展和良性循環。

報導指出，大陸政府多部門自今年第三季開始頻繁做出涉及房地產行業的表態，釋放出積極信號，為房企融資迎來暖意。特別是交易商協會11月9日舉行的房企代表座談會，被市場認為是房企融資的一個轉捩點，此後房企信用債發行明顯加速。隨後，保利發展、招商蛇口、首開等多家房企在銀行間債券市場註冊發行中期票據。

據當時出席會議人士透露，座談會確認銀行間市場支援優質房地產企業發行債券，用於收購風險房企的住宅建設項目，支援保交樓、保民生、保穩定，鼓勵企業發行長期限品種。

11月以來，多家大陸房地產企業在銀行間市場註冊發行債務融資，融資規模較10月份大幅增長，表明房地產企業債務融資環境正在逐步回暖。Wind統計資料顯示，今年11月，大陸房企債務融資工具發行金額人民幣285億元，月增達128％。