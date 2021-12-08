紫蘇葉含有高量的鐵、水溶性的花青素以及脂溶性的類胡蘿蔔素，且紫蘇種子所壓榨出的紫蘇油富含Omega-3，為素食者的植物性深海魚油。為快速利用種子繁殖，突破量產技術瓶頸，大幅擴增全台紫蘇的利用及栽培面積，農委會花蓮區農業改良場最新發展「紫蘇有機栽培及繁殖採種技術」可提供紫蘇優良種子及相關採種技術，對整體產量及品質有明顯助益，不僅提高成苗率，並且降低生產成本，提高業者獲利。

花蓮場表示，因紫蘇營養及機能性成分豐富，深具發展潛力，自2017年起即開始相關研究。紫蘇為唇形科(Labiatae)之一年生草本雙子葉植物，其葉片及種子為衛福部核准的可食部位，葉片可鮮食、炒食及醃漬加工，種籽則作為榨油使用。

中央研究院於2021年1月15日將研究成果發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)，證實全株紫蘇萃取物可有效減少老鼠肺部的病毒量，因此，在後疫情時代，紫蘇也成為開發成抗新冠肺炎潛力藥物、飲品或保健品的重要作物品項，並於110年01月27日於防疫專區公告全株紫蘇之萃取物，可發展為具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。

花蓮場說明，紫蘇因後端利用方式而有其適合的品種、採收部位及方式。依據農糧署「農情報告資源網」顯示，2007年台灣紫蘇的種植面積達曾39.49公頃，2020年的統計資料僅達0.3公頃，少量栽培僅供自用、加工調味、餐廳及中藥材店使用。

花蓮場指出，因此我國目前若需獲得大量新鮮紫蘇，須自行栽培或經由產品開發商委託農民的方式契作收購。紫蘇一般利用種子或利用頂芽扦插繁殖，種子繁殖雖倍率較高，但種子保存年限短，難以久存；扦插則需適合時機或設備且繁殖倍率較小。

依據花蓮場的試驗結果，不同種紫蘇發芽率差異可達70％以上，部分品種甚至出現無法發芽的情形發生，限制紫蘇在產業上的發展。花蓮場也在2020年推出「紫蘇系列茶包配方及其調製技術」，利用此技術製作出的紫蘇茶包風味獨特多元，具熱銷潛力。相關繁殖與加工技術都已公告徵求業者技術移轉，共同來推廣這項保健作物。