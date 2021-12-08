精密齒輪大廠鈞興-KY今（8）日公布，電動工具機應用主要客戶受晶片短缺及海運船期等因素影響，11月合併營收1.96億元，比10月增加7.8％、卻比同期減少14.68％，創同期次高；前十一月合併營收近25.3億元，比去年同期成長40.71％，超越去年度營收20.65億元，締造營收史上新高。

鈞興指出，近期電動工具應用主要客戶因晶片短缺及船期排程等因素，調整整體庫存及訂單出貨排程，造成涵蓋鈞興在內的供應鏈供應商供貨都遞延，是11月營收比去年同期衰退的主因。

鈞興指稱，鈞興除電動工具及園林工具等產業客戶主要客戶訂單需求穩定增長外，近年積極投入工業機器人及諧波減速器等高階應用是領域產品研發，目前在工業機器人高精密度的齒輪研磨、諧波減速器等產品接單均有斬獲，預期明年高精密齒輪研磨、諧波減速器等產品銷售成長力道高於鈞興整體平均值。

此外，鈞星近年研發中置電機切入電動助力自行車領域，第一階段已完成多款中置電機，可應用在公路車、旅行車及登山車等自行車款，後續將進行產品功能性、安全性及可靠性測試，可成為鈞興未來營運成長的另一個動能。

鈞興總經理特助張朝文8日下午參加永豐金證券主辦法說會表示，鈞興未來營運動能，首先是深化電動工具、園林工具、工業用縫紉機等領域客戶銷售；其次是積極拓展諧波減速器產品滲透率，切入工業機器人、電助車等新應用契機。

第三、全球化布局，配合客戶必須建置第二生產基地要求，投資2286萬美元在越南設廠，第一期廠預計2021年底完工啟用。2020年斥資300萬美元在珠海興建一棟7500平方米，5層智慧化工業廠房，預計2021年底完工，2022年正式啟用，為擴大諧波減速器產能，諧波減速機可應用在工業機器人、航空航太、數控機床、半導體設備等領域，其中工業機器人領域有關節機器人、SCARA機器人、協作機器人、並聯機器人。鈞興也在台中設台灣研發中心，作為電助車中置電機的研發、組裝及測試廠房。