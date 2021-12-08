王男將車停在大里區國民兒童運動中心停車場，不料離去時，繳費系統卻告知，查無車牌號碼，大里分駐所員警，靈機一動，將車牌拔下，重新到入口處辨識，終於辨識成功，讓王男順利開出停車場。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

王男將車停在大里區國民兒童運動中心停車場，不料離去時，繳費系統卻告知，查無車牌號碼，大里分駐所員警，靈機一動，將車牌拔下，重新到入口處辨識，終於辨識成功，讓王男順利開出停車場。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

來自高雄的王姓民眾一家四口，日前到大里訪友，將車停在大里區國民兒童運動中心地下停車場，不料離去時，因車牌辨識問題，困在地下停車場2個小時還出不來，霧峰分局大里分駐所員警到場，巧思應變，拔下車牌重新至入口處刷車牌，才順利感應，讓王姓車主一家人駛離停車場。

王男向警方表示，當天載著一家四口，從高雄來台中大里訪友，晚間在大里區國民兒童運動中心附近餐廳聚餐，於是將車停在運動中心地下停車場，當時進入時沒問題，直至晚上9時20分要去取車離開，但到繳費機繳費時，繳費機卻一直顯示查無他的車牌號碼，導致無法繳費，進而無法開車離開。

王男表示，也有聯絡停車場管理單位，但電話不是進入語音信箱，就是撥通後，稱須等到隔天早上，才有管理員前往處理，無奈下自行找方法脫困，想說應該是辨識系統出問題，試著輸入其他車牌號碼，嘗試了幾百次，折騰到晚上11時20分還是無解，於是才撥打110向警方求援。

員警到場，第一時間也是聯絡停車場管理員，但均無回應，眼看王姓一家人，情緒焦慮無助，員警靈機一動，將車牌卸下，重新到停車場入口處，讓機器重新感應，試了好幾次，終於讓辨識系統，紀錄車牌號碼成功，終於讓王男一家順利將車開出停車場，回高雄，王姓一家人也很感謝警方的熱心協助，終於能順利回家。

台中市府運動局表示，市府將要求營運廠商重新檢測車辨系統、排除系統故障因素，並責成營運單位，加強宣導及再增加緊急24小時聯絡窗口及電話公告位置，優化市民停車服務。