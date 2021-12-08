有網友在網路上爆料，指稱桃園市平鎮區某家公司，竟在通往廁所的走道裝設監視器，就是要監控「抓員工頻繁如廁」，PO文一出引發網友議論紛紛直呼太誇張，更說監獄都比這家爛公司還要人性化。

網友爆料照片中貼出的公文，內容寫到公司在上午10時和下午3時都有給予10分鐘的休息時間，就是要讓員工喝水、如廁和活動身體，但卻有員工利用休息時間做私事，休息時間結束後才去喝水及如廁，「影響到公司正常工作運作」，表示如果情況沒有改善，將取消這兩次10分鐘的休息福利。

公告也明白告知將在廁所前走道加裝攝影機，「因發現部分同仁如廁時間及次數過於頻繁，故增設攝像頭做監控使用，望同仁不要濫用如廁時間做不該於上班時間之情事。」

而這家公司面對媒體詢問此事，多半員工都推託說不知情，公司方面也不便對外做出回應。桃園市勞動局勞資關係科則指出，這樣的公告及做法看起來是有問題也不恰當，員工可以透過公司內部的性別工作機制做投訴，也可以直接向勞動局做性別平等申訴。