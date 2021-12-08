藻礁盟呼籲中油三接可遷至台北港，但有資深將領透露，台北港外海有一處廢彈海拋處理區，海底積累許多廢棄彈藥，有重大安全疑慮，對此，新北市長侯友宜下午出席世界華人工商婦女企管協會捐贈電動護理床活動表示，會把這議題反映給中央，確保新北市民安全無虞，這才是他最關心的。

侯友宜說，三接的議題，中央原本已規劃好在桃園，也經過很多專業評估，這是中央權責，並無要在台北港做這樣的規劃，這是中央權責外，地方尊重民意的判斷跟選擇。