2022年即將來到，新年新氣象，星座運勢也將會重新大洗牌，每個星座間的運勢都會發生一定的變化，網易網站指出，上升星座或太陽星座在天秤、雙魚、牡羊的人，在2022年能夠收穫好運，在事業上做出自己的成績。

▍上升星座或太陽星座是天秤座

在2022年，天秤座的好運主要反映在你們的事業上，這其實與你們努力不懈地付出有著莫大的關係。2022年的你們走出了之前的迷惘期，不再每天苦惱著要不要換工作，開始變得勇敢果斷，敢於拚搏，有著明確的目標與志向。明年會是你們大展身手的時候，需要注意不要過份負荷，注意勞逸結合，多給自己一些學習的空間，注意生活與工作的合理安排。

▍上升星座或太陽星座是雙魚座

明年會是你們事業運勢逐步遞增的一年，對於想要換工作跳槽的雙魚座而言，你們會得到一次很不錯的機會，要學習著適應和改變，正確的面對新的工作環境與工作強度，2022年會是你們需要努力成長的一年，也是你們收穫最多的一年，面臨的挑戰很多，機遇也很多，要學會把握機遇，積極主動，才能抓住成功的尾巴。

▍上升星座或太陽星座是牡羊座

牡羊座的人在2022年的事業運很不錯，這會是你們能夠大顯身手好好幹一場的最佳年份，這一整年也會是白羊座事業發展最快的一年，不僅事業發展順利，還會得到貴人的相助，將在事業上有很大的晉升機會。尤其是2022年下半年，你們會在上半年的工作中累積許多經驗與人脈資源，但切莫忘記初心，一定要堅持自己的原則，堅守自己的崗位，相信不久後你們就會在事業上有所成就。