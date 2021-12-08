30秒精神暴力自我檢測量表。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

近日立委高嘉瑜遭施暴，引發社會各界關注這類話題，苗栗市大千醫院精神科醫師黃仕奇提醒，男女交往難免因意見不同而有摩擦，若能透過溝通、彼此尊重及了解而消彌，對雙方都是好事。但若造成衝突，甚至出現肢體及精神上的暴力行為，就應及早求助專業協助，避免憾事發生。

黃全奇指出，男女交往若發生衝突或暴力行為，造成受害的一方承受精神或肢體暴力所帶來的痛苦，即便沒有身體上的傷害，但羞辱、輕視、侮辱、孤立或霸凌等精神暴力行為，也會造成憂鬱、飲食障礙、睡眠障礙、無助無望感或無價值感等症狀與疾病，其嚴重程度不亞於身體傷害。

黃仕奇建議，受暴者最好要接受精神醫療的協助，評估受創的程度，例如，遭受精神暴力的狀況及持續的時間、有哪些精神與生理的症狀等，再依個案不同的狀況整合心理、藥物、認知行為等治療方式，並由社工及心理師幫助個案一步步走出精神暴力的陰影，重拾身心健康。

現行家庭暴力防治法透過各種管道宣傳下，民眾較願意啟齒並面對此類問題。另外，衛福部有提供「30秒精神暴力自我檢測量表」，讓民眾可透過簡單的檢測了解自身是否有遭受精神暴力的現象，進而及早尋求專業協助，降低造成傷害的風險。

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