華語天后張惠妹與金曲歌王李榮浩合作全新單曲<對等關係>，今(8日)正式在各大音樂平台上線，<對等關係>詞、曲、製作由李榮浩一手包辦，寫下情侶間因為忙碌而疏忽、甚至失去對方，僅管分手卻充滿遺憾，回憶又滿是痛楚的拉鋸和糾纏；單曲一出立刻引發討論，李榮浩老婆楊丞琳則放話表示「早就會唱了」，幫老公新歌一壯聲勢。

李榮浩單曲<對等關係>邀張惠妹合作對唱，對於這首新曲的創作理念，李榮浩強調：「希望能重回華語流行音樂的黃金時代的經典風格，以復古的方式，以最簡單的歌詞和旋律表達，以及最根源的編曲和制作，讓一首歌曲最終回到情緒、情感和感性為主線。」天王天后的全新對唱金曲也引來網友熱烈討論。

<對等關係>並非是一般的「虐愛情歌」，雖然結局收場很悲傷，但感情裡相處的時光卻充滿著回憶，歌詞所唱的「不適合成為伴侶 做朋友大可不必」，也將戀愛中情侶最隱秘的情思，細膩又直接的表達出來。李榮浩老婆楊丞琳則在IG上說：「我會唱整首歌，謝謝。」對老公的全新創作早就知之甚詳。

張惠妹先前傳出會在明年3、4月重返小巨蛋，經紀人陳鎮川對此表示，演唱會的確籌備到一個階段了，回到台北開唱的機率也很高，因為阿妹的演唱會在製作和技術上和海外團隊的合作非常密切，疫情的關係對海外工作人員差旅的安排也還需要溝通，有好消息會第一時間公布。