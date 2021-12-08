《天堂M》改版介紹影片

由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》迎接上市四週年里程碑，官方今(8)日首度公開四週年代言人－世界球后戴資穎，搶先曝光形象宣傳影片！歡慶四週年，官方首次祭出有史以來最多共6張「GAMA COUPON」、廣受玩家喜愛的【大轉職活動】、狩獵副本【國王的狩獵地】、【想像之島】、限時活動【四週年狂歡慶典】同步登場，讓玩家週週獲得不同高級獎勵，攜手台港澳玩家一同再戰《天堂M》！

《天堂M》四週年代言人「世界球后-戴資穎」

實現心目中的天堂！《天堂M》首度公開四週年代言人－世界球后戴資穎！

《天堂M》於12月8日正式開跑四週年系列活動，官方首度公開四週年代言人，邀請到上市開服代言人－世界球后戴資穎再次回歸！結合代言人與遊戲一同迎接下一個四年、實現心目中的天堂！回顧四年前廣告，戴資穎穿著一身黑色勁裝搭配高跟鞋，當時彷彿彎弓射日的動作，展現野心也宣告對於奧運賽事的渴望；四年後，剛結束東京奧運賽事、奪得個人最佳戰績，這次廣告中戴資穎換上最經典的運動服造型，再次攜手《天堂M》一起迎接四週年里程碑。

史上最狂！總共祭出6張GAMA COUPON！大轉職活動再度回歸、免費開放一次轉職！

玩家期待已久的6張「GAMA COUPON」正式登場，即日起至12月22日，登入遊戲花費100金幣，即可獲得3張台版加碼「GAMA COUPON」：「商城裝備復原」、「符石復原」、「一般裝備復原」。達成指定簽到天數可領取3張「GAMA COUPON」：「商城裝備復原(簽到)」、「符石復原(簽到)」、「變身/娃娃二選一(簽到)」敬請把握！

《天堂M》GAMA COUPON

第二波【大轉職活動】即日起至12月22日再度開放，本次提供一次免費轉職的機會，同步加碼開放「死神」職業！此外，官方將同步推出【全職業優化】，讓玩家轉職即刻享受優化後的職業威力！

《天堂M》大轉職活動

限時副本、限時活動同步開放！蒐集「四週年硬幣」兌換高價稀有獎勵！

狩獵副本【國王的狩獵地】即日起至1月5日維護前，首週完成任務後可製作「光之肩甲選擇箱(活動)」、「光之皮夾克選擇箱(活動)」、「倫提斯耳環選擇箱(活動)」、「史奈普戒指選擇箱(活動)」、「名譽金幣箱(活動)」等獎勵！狩獵副本【想像之島】即日起至1月5日維護前，完成任務即可獲得「殷海薩的祝福」、「消耗品箱(活動)」，擊殺怪物還有機會獲得稀有級裝備箱。

【四週年支援獎勵】限時推出！即日起至1月5號，每日可透過遊戲內信件獲得「４週年祝福卷軸(活動)」，使用後可以獲得「道具獲得率+10%、金幣獲得率+10%」buff， buff結束時，還可獲得「4週年國王的禮物箱(活動)」，開啟後有機會獲得「商城裝備」與「製作憑證」等豐富好禮。【四週年狂歡慶典】將於12月15日至1月4日限時開放，擊殺指定副本內怪物蒐集「四週年硬幣」，四週年硬幣將於活動網頁上累積，達到指定數量後可於網頁上兌換：「英雄製作秘笈(刻印)」、「傳說製作秘笈(刻印)」等稀有獎勵，以上活動詳情請依官網公告說明為準。