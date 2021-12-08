近期地震頻傳，有些人的手機竟收到假消息表示，大地震通常發生在晚上，是受潮汐現象影響，讓不少人都信以為真，對此中央氣象局出面澄清，潮汐確實可能誘發地震，但不會影響地震較容易發生在早上或晚上。

近期通訊軟體經常出現假消息，像「大地震較常發生在晚上，是因為地震受到太陽、月亮的引力影響，引發地殼的潮汐現象」，讓不少人都信以為真，但地震是否真的比較常發生在晚上、潮汐是否會誘發地震等問題，中央氣象局昨天出面澄清。

中央氣象局臉書粉絲專頁《報地震-中央氣象局》發文表示，引起地震的原因有很多，只要改變當地應力條件，使該岩層累積一定的應力並突破破裂臨界值，都有可能引起地震。

中央氣象局出面澄清，潮汐確實可能誘發地震，但不會影響地震較容易發生在早上或晚上。（圖／翻攝臉書粉絲專頁報地震-中央氣象局）

氣象局指出，有科學家已證實潮汐確實會引發地震，因為隨著漲潮和退潮，海水都會對地底岩層帶來不同的負重、改變岩層的應力條件，因此成為誘發地震的原因。

氣象局強調，雖然潮汐現象可能誘發地震，但海水潮差變化最大的時候，不一定發生在早上或晚上，所以地震也不會受其影響，較容易發生在早上或晚上，實際上早上與晚上發生地震的機率並無顯著差異。

氣象局建議，未來若收到不確定的資訊，記得先查證訊息來源及正確性，或尋求專家的建議或觀點，免得被錯誤資訊誤導而不自知。也有網友也留言補充，晚上地震「感覺」比較多，是因為夜晚的噪音減少，人的感知能力變強，才有晚上地震很多的錯覺。