鄧佳華日前宣布轉換跑道當起外送員，不過前老闆連千毅卻相當看衰，除了點出3點必定失敗原因，更發聲明呼籲所有公司不得給予工作機會，否則立刻提告，引發軒然大波，對此，他也親上火線說明始末。

連千毅發聲明表示「鄧佳華與蘭庭集團有三年合約訴訟」，呼籲其它公司不得給予工作機會，否則立刻提告，此舉卻被許多友人追問：「為何不給鄧佳華好好去做份工作」，希望兩人好聚好散，他表示眼見鄧佳華死性不改，整天性擾香草妹妹，甚至上演一哭二鬧三上吊的戲碼，對於這樣錯誤離譜行為，他表示跟蹤騷擾法已立法，呼籲宜軒馬上報案，讓鄧佳華為自己的行為付出代價。

對於鄧佳華宣布轉換跑道當外送員，他直接打臉說要跑外送，卻又去別場進行直播工作，這種吃裡扒外的行為是業界大忌，任何一個有肚量的老闆，都不可能接受這種行為，坦言其實公司並不需要他賠償任何費用，只想讓他明白在社會上工作，必須為自己行為負責，坦若法院有判賠，但鄧佳華卻無錢償還，也會訴求法官讓他清掃街道，用勞力為社會服務。

連千毅強調過去曾有不好示範，因此這幾年拿出上千萬做公益，希望對社會上的弱勢團體做出貢獻，強調即便能力有限，仍會持續照顧台灣的弱勢族群，更呼籲大家能夠用更高的態度，來讓台灣變得更好。

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