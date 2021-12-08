萬物齊漲！不只外食費大漲，保全業龍頭中興保全宣布，在成本壓力下，為了確保實現對客戶的服務承諾與服務品質，將自明年元月起微幅調整保全服務費用，調幅約4％以上，主要是因為基本工資連六年調漲，人力成本逐年增加，加上原物料主機晶片設備零件成本倍漲，不得不的決定。

中保科技(9917)今(8)日公布11月合併營收為11億9572萬元，較去年度同期 (合併營收11億5457萬)成長3.56％。本年累計合併營收為127億7115萬元，較去年度同期(累計合併營收124億5713萬元)增加3億1401萬元，成長2.52 ％。

中保科表示，表示40多年來，不斷創新只為提供客戶最優質的服務，也感謝所有客戶的使用與支持，雖然保全費漲價，但目前持續開發中保好生活APP平台功能，就是要嘉惠客戶，提供社區免費的物業管理生活平台服務，幫助民眾在萬物齊漲的年代，能省下麻煩跟管理費。

中保科副董事長林建涵在今(12／8)法說會上表示，希望提供更多元化的科技服務給客戶，現在陸續有很多社區已經開始有100％的下載率，其實可以看到蠻快的成長在明年規劃裡。明年的規劃是希望可以達到900個以上的社區可以進入到中保好生活的服務。

林建涵說，目前很多新的綠建築建設的時間長達1-2年的時間，因此中保科在綠能產業的佈局跟營收，從明、後年就會開始看到綠能的成長發酵，也會開始反應在報表上。