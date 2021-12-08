天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的情史豐富，2008年嫁給小12歲男星尼克卡農（Nick Cannon），生下一對龍鳳胎，2人的婚姻在2016年劃下句點，尼克卡農的感情生活照樣精彩，和前女友艾莉莎史考特（Alyssa Scott）今年7月才宣布做人成功，5個月大的寶寶卻在感恩節當天離世。

尼克卡農和瑪麗亞凱莉離婚後，和DJ艾比迪拉羅莎（Abby De La Rosa）墜入愛河，6月才生下雙胞胎兒子，隔月又宣布和模特兒艾莉莎史考特生下兒子Zen，寶寶是6月23日出生，然而才5個月大的Zen卻有腦積水問題，造成心室壓力，Zen的腦瘤在感恩節前迅速長大，造成他的身體狀況急轉直下。

尼克卡農淚訴，感恩節那天，他和兒子在海邊度過了最後的時光，父子倆還一起禪修，那之後Zen就在他和艾莉莎史考特懷裡病逝，尼克卡農在IG上傳自己的受訪片段，提及無緣的兒子數度哽咽，影片上傳14小時，觀看數就突破330萬人次，網友紛紛留言希望他節哀。

事實上，尼克卡農不僅是主持人，還是饒舌DJ、歌手和演員，他一直以來都桃花不斷，和4個女人總計生了7個孩子，分別是和艾比迪拉羅莎生了2個兒子、艾莉莎史考特1個兒子、布蘭特妮貝爾（Brittany Bell）1子1女、瑪麗亞凱莉1子1女。