今年科技業的首發上市從搖錢樹變成了毒蘋果，近來高價、高成長但仍處虧損的個股吸金功力大減，使2021年上市的公司湧現拋售賣壓。根據CNBC分析，今年透過股票首次公開發行（IPO）、特殊目的收購公司（SPAC）和直接掛牌（direct listing）等方式在美國上市的55家科技公司中，只有格羅方德（GlobalFoundries）沒有墜入熊市。

換句話說，其餘54檔今年上市的科技股已經跌入熊市（股價較波段高點下跌20%以上）。單單在上周，其中有10家公司股價就跌了至少20%。

以截至周一收盤價估算，23家新上市科技公司的市值與高點相比已經腰斬或甚至跌更多，例如散戶投資平台羅賓漢（Robinhood）的市值較8月初創下的最高點暴跌了74%，線上法律科技公司LegalZoom的市值自7月站上高峰以來已經下滑58%。

通膨居高不下和利率即將升高的前景，使需要從外部額外獲得資本以提振增長的科技公司備受打擊。在投資人轉向避險資產的過程中，受創最嚴重的是那些IPO股票禁售期尚未結束的公司員工和其他內部人士。這個閉鎖期通常是股票發行後的6個月。

電動車新創公司Rivian內部人士的股票禁售期要持續到2022年中，這使他們對於自11月中旬以來股價已重挫35%毫無招架之力。做為Salesforce的競爭對手，軟體開發商Freshworks股價自上個月創下波段高點後已下跌50%，而公司內部人士要到明年初才能出售股票。

Rivian周二股價收跌0.51%，為116.18美元，仍遠高於首發價78美元。Freshworks周二大漲7.02%，收在28.49美元，但已跌破其發行價36美元。

今年在美國身價排名前10大的新上市科技公司當中，有6家股價仍高於首發價格，而Coinbase、滴滴、UiPath和羅賓漢等4家則已經跌破發行價。

科技股市場的價格重新洗牌，可能影響今年剩下的IPO案，而這個影響也可能持續到2022年。雲端運算技術公司HashiCorp擬於本周上市，目標是估值達到130億美元。物聯網技術公司Samsara將於下周上市，其估值可望達到約115億美元。