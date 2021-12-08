永豐金(2890)今舉行2022投資展望說明會，永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，預估2022年台灣將成長4.22%，四季分別為2.19%、4.16%、5.56%、4.96%，逐季向上。因此，2022年圍繞五虎（福）臨門，「景氣穩健復甦，供應瓶頸出現緩解，升息成為主流，股市持續創高，新能源前景看好」。2022年台股將突破18034點續創史高，指數區間16200點至18200點。2022年電子有兩大主流，一是虛擬世界不斷擴大，其次是不斷獲得追捧的電動車。至於金融股則是升息循環下，一定要有的投資組合。

永豐金預測的五福包括:，一、2022年景氣穩健復甦，先進國家迎接疫後報復性需求，新興國家疫苗接種超過70%，口服藥上市，生活恢復以往不再是奢求，美國預估成長4.0%，中國5.4%、歐元區4.5%、台灣4.22%，全球經濟進入景氣擴張的第二年。

二、2022年供應瓶頸可望緩解，國際合作解決供應鏈、塞港問題，勞動力回流，供需失衡逐季好轉。通膨上半年仍然偏高，美國CPI預估6%，下半年商品價格將回落，央行對薪資、房租上揚保持耐心，美國通膨2022年底將降至3%，歐洲回到2%。因此不會有停滯性通膨，也就是GDP低於1%，CPI高於10%，的情形發生。

三、2022年升息成為主流，2022年貨幣政策主旋律是升息，美國就業市場改善，失業率2022年底將降至3.6%，低於自然失業率4.0%，預估Fed在下半年升息2碼。歐元區經濟恢復至疫情前水準，PEPP退場，預期維持利率不變。中國經濟疲軟，預期人行上半年降準，支持經濟復原。台灣央行將於第四季升息半碼到1.25%。

四、2022年股市持續創高，景氣穩健復甦，三大央行2022年再供應9000億美元活水，預估到2022年底三大央行資產負債表將由2021年底的25.0兆上升至25.9兆美元，市場資金依舊充沛，加上台股受惠台商回流、半導體與電子產業需求強勁、殖利率優勢，預期台股將再創史高18200，S&P升破5000點。2022年會是全球股市續創新高的第三年。

五、2022年新能源前景看好，大國在疫後復甦追求經濟永續發展、社會責任，ESG成為世界霸權新賽道，拜登政府提出1.75兆美元預算法案中有7050億用於對抗氣候變遷，歐盟7500億歐元基金有37%用於綠色環保，中國喊出2060碳中和，預估至少支出100兆人民幣，為2020全年GDP總額。清潔能源、電動車供應鏈、儲能裝置與碳捕捉技術將成為2022年亮點，IEA評估若各國奉行淨零排碳(net zero emission)，至2030年清潔能源投資將成長5倍至4兆美元，將使清潔能源市場爆炸式成長。

在風險方面，黃蔭基預測2022留意四大風險，分別是全球停滯性通膨、美國過度升息、中國硬著陸與台海緊張。(1)首先是停滯性通膨，疫情後，各國財政赤字、貨幣寬鬆，遇上全球供應瓶頸，美國CPI上揚至1990年以來高的6.2%，若供需失衡無法改善，有Stagflation疑慮；(2)Fed可能加快升息，由升息2碼變為4碼；(3)是中國硬著陸，2021年反壟斷、能耗雙控，地產調控，改革陣痛顯現，習近平倡導共同富裕，進行所得第三次分配，經濟下行加劇、房地產泡沫恐破裂，地方出現財政懸崖，隱性債務風險捲土重來；(4)是台海緊張，在亞太地區，台灣是美國的民主盟友，而中國認為台灣是不可分割的一部份，美中霸權之爭可能在台海產生代理人戰爭。