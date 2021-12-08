欣陸(3703)旗下大陸建設在今年8月推出總銷65億元的鐫萃案，公司可分回的總銷為45億元，目前已售6成，包含一棟116戶的住宅、100多間房的飯店，預計將在2024年完工交屋貢獻營運。

未來2~3年，欣陸旗下大陸建設推案包括：總銷金額45億元台北「鐫萃」規劃為住宅及飯店(凱悅尚萃)；總銷45億元台北「耑序」規劃為住宅個案；總銷41億元之台中「豐蒔」規劃為住宅及商辦，預計12月可公開銷售；總銷35.4億元之台中「大坑案」規劃為社區開發；吉隆坡「Bangsar案」總銷金額1.7億元馬幣；此5個案均在2025年認列。

甲桂林董事長曹瑞濱說，各國政府大灑鈔票促成通貨膨漲帶動經濟成長效果顯著，全球金融市場資金飽滿，更使股市及房市受惠。看準這波預期通膨效應，台北市中心房地產已成為高資產買家競相追逐焦點。

從總體經濟理論來看，在這波疫情危機期間，美國FED透過調降利率及進行大規模QE手段，促成通貨膨漲並帶動經濟成長，形成現階段高通膨、低利率的現象。曹瑞濱強調，台灣情況也是如此，通膨升溫，然政府為提振疫情後的經濟，房貸利率亦來到史上新低，可以預見，這波因購屋者預期通膨的心態及低利率促成的購屋熱潮，短期內不會停歇。

大陸建設指出，加上危老都更效應，創造換屋需求，因台北市老舊公寓達36.9％，平均屋齡34.6年，是六都中最高，疫情之後屋主渴望尋找全新規劃的住宅品質，產生剛性買房需求，使得市中心好品質住宅供不應求，危老改建產出新的供給，值此低利時機，也加速購屋客下手動機。