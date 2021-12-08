據金融時報周三的報導，英國到2033年將逐步淘汰2G和3G行動網路的服務和設備，為5G服務和最終的6G服務釋放無線電波，來加強包括自駕車、無人機、虛擬實境等服務。

英國政府表示，主要的四家電信公司EE、沃達豐(Vodafone)、O2和Three都同意了該時間表。

握有EE的英國電信表示，在2023年初將退出3G網路，隨後也將在2020年代末退出有25年歷史的2G服務。

英國政府指出，訂定2G和3G服務的終止日期，可以讓新的設備供應商鬆一口氣，更容易進入英國市場，因為不需要再支援舊的技術。

英國政府在去年禁止華為進入新網路設備之後，希望能減少對少數供應商的依賴，並且為此開始支持無線存取網路(Open RAN)技術的開發。正在美國訪問的數位部長Nadine Dorries周三宣佈，為Open RAN計劃追加5000萬英鎊(約6620萬美元)的資金。