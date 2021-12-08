光收發模組廠眾達-KY(4966)今(8)日參加證交所業績說明會，董事長陳靖仁坦言，因為缺料關係，第四季營運恐更低迷，但到明年第一季有機會回溫，眾達-KY也看到400G最快有機會在明年第一季量產。

眾達-KY去年營收不俗，全年每股獲利為8.02元，但今年受到缺料問題衝擊，累計前三季每股獲利為3.01元、平均毛利率也降到20.8%，眾達-KY現在看到MCU(微控制器)有機會在明年1~2季看到趨緩，眾達-KY從今年7~8月就開始下長單，保障後續IC交期。

展望第四季，陳靖仁表示，第四季缺料還是很嚴重，故第四季會表現會更差，預計明年第一季有機會獲得舒緩，比第四季改善，現在缺料問題是比較大困擾，眾達-KY也將下單的週期經拉長因應。

根據數據顯示，超大型資料中心2019年全球有504座，到2020年就成長到600座，主要集中在美國、大陸，且因為越來越多的應用在資料中心上，故目前計畫興建的高達219座，顯示未來超大型資料中心的成長動能強勁。陳靖仁進一步談到，400G能否快速布建主要要看三大因素，首先，大型數據中心(1萬台基架、大小約6個足球場)是否規劃好最適電力、冷卻系統，這也是北美幾個超大型數據中心正在研擬當中；再者，網路系統何時可以完成升級；最後，就是光模塊是否可以具備大量量產能力，藉此降低成本。

陳靖仁表示，現在眾達-KY看到的狀況非常樂觀，經過多次測試，客戶對於眾達-KY的400G產品都很滿意，明年這些問題都順利解決，400G有機會看到明顯大量。眾達-KY的400G產品主要是DR4、FR4，這也是眾達-KY看好會是未來主流的400G產品，400G最快有機會在明年第一季量產。

產能的分布上，眾達-KY主要生產基地分別在蘇州、新竹以及檳城。目前以蘇州為主，共有742位員工、占總員工的80%，總營收貢獻約90%，是主要營收貢獻，從去年開始當地對疫情的控制都很好，沒有受到明顯影響。檳城廠是和當地上市公司合資建立的，主要就是因應貿易戰準備，今年確實沒有預料馬國疫情那麼嚴重，目前當地對移工限制還是很大，檳城主要負責生產模組給大客戶博通，所以會和蘇州調度人力，但大陸也即將進入新年，會有缺工問題，檳城廠目前回到正常生產狀況，但想持續擴大生產規模，新竹廠約30~40位員工。