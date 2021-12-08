力達-KY(4552)11月營收5.15億元，月增9％，年增11.7％；累計前11月營收為44.72億元，年增14.4％。11月三大產品銷售部分，活塞機、螺桿機、渦旋機營收占比分別為24％、61.1％及12％，螺桿機比重一舉超越6成，亞洲外銷金額亦持續增長，持續貢獻整體營收。

公司指出，新產品雷射切割專用螺桿機經過兩個月的試產階段已正式銷售，經銷商反應正面，橫向拓展特定行業專用市場的領域。今年前11月營收超越去年水準，在疫情過後，銷售持續穩定擴張。

中國製造業採購經理人指數(PMI)從連兩月緊縮回到擴張階段，由10月的49.2回升至50.1。後疫情時代下，市場逐漸恢復正常，力達亦陸續參展完ComVac ASIA 2021上海國際壓縮機及設備展覽會，及漢諾威上海工業聯展等國際性大展，除了增加品牌國際能見度外，亦深化在自動化工業、智能製造的營運發展方向，在節能環保產品的研發上會持續擴大應用領域及規格細分化。