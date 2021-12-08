美國財政部負責打擊犯罪的「金融犯罪執法局」（Financial Crimes Enforcement NetworkFinCEN）周二準備擴大部分國內外企業的申報要求，作為整頓貪腐和空殼公司的計畫之一。

新規定將實施《2020年反洗錢法》裡的申報條款，以取得更多有關公司實際擁有者或掌控者的資訊，並防堵美國現行法律的漏洞。

這個規畫中的法規將要求特定企業向「金融犯罪執法局」申報其身份，以及公司每一個所有者的姓名、出生日期、地址和其獨一無二的身分識別號碼。

美國財政部長葉倫表示，我們要解決企業透明框架裡的缺口，這個新規定就是一個重大的進展。她表示，就是這些缺口導致貪腐猖獗，並讓非法資金流入美國。

葉倫表示，該規定將有助於堵住破壞美國國家安全的漏洞、強化經濟的公平性，並保護美國金融體系的完整。

「金融犯罪執法局」表示，這個規則代表拜登政府的決心，將全力打擊為貪腐活動、毒品交易、武器販運和資助恐怖主義進行洗錢的空殼公司。

一名財政部官員表示，在拜登總統本周主持的民主峰會上，美國官員將強調這些努力，並將與外國政府密切合作以制定更為嚴格的規範。