51歲大陸男星周杰過去以《還珠格格》中「爾康」一角走紅，但後來他傳出不滿林心如在節目上爆料當年拍吻戲疑似舌吻，讓他和當年的「還珠幫」之後也沒交集，近年則傳出他靠當農夫經營農莊，搖身變成億萬富翁。今(8日)一名疑似曾是他前女友的網友則發文爆料，痛批周杰大男人主義，若不吃避孕藥就威脅分手，但該網友目前已經刪文，周杰也沒正面回應，不知爆料真偽。

據《會火》微博報導，一名網友今稍早發長文，先是標註周杰帳號，接著酸：「別人52歲已經當爺爺的年紀，都快入土了還出來禍害人，真是難平心裡的怨氣」，坦言本來想去路上堵周杰，最後放棄，決定發長文揭露對方真面目，「一個對別人要求極高，自己道德點極低的男人」。

網友爆料周杰逼吃避孕藥。（圖／翻攝自會火微博）

該網友說：「因為不吃緊急避孕藥把我拋棄，我連續幾天早上都是你把我推出門外的惡夢中醒來，你如果有女兒，她男朋友給她兩個選擇，吃藥跟結束，請問你什麼感受，你憑什麼傷害我父母給我的身體？能感受一丁點你作為一個人的正常感情嗎？狼心狗肺，你真的是對自己的品性差而不自知啊」。

網友曬出疑似與周杰對話紀錄。（圖／翻攝自會火微博）

該網友進一步酸周杰，「你可能看到在屏幕前又該生氣了，一個愛生氣的人，小肚雞腸」，「你想過你的一個自私自利的舉動給別人帶來的傷害嗎？52歲都快入土了還這麼滿嘴講著人生通透做著幼稚自私的事，讓別人看來就是品行差。拋棄我轉身又找了一個女人，你對感情可真認真。真髒」，而該網友還進一步貼上疑似與周杰對話紀錄，對於上述指控，周杰暫時未回應。