疫情引爆歷年最大缺車潮，裕日車今日舉辦全新 INFINITI QX55首度在臺預售發表會，裕日車總經理蔡文榮表示，預售以QX55 旗艦版單一規格為主，但受全球晶片短缺及原物料供應受限影響，首批配額僅80台，車主恐得搶先下單預購入主。

INFINITI TAIWAN今日舉辦全新日系豪華跑旅 THE ALL-NEW INFINITI QX55預售發表記者會，全新 QX55承襲 FX車系經典造型，外型展現細緻且大膽的跑格線條，搭載細膩、動靜皆宜的VC-TURBO可變壓縮比引擎，並配備全方位 ProACTIVE安全守護的智慧駕駛科技，呈現大膽與細膩的日式設計精神。

為讓台灣消費者體驗全新日系豪華跑旅 INFINITI QX55的跑格魅力，裕日車也在華山1914文創產業園區西2館舉辦「INFINITI QX55 風格攝影展」。INFINITI TAIWAN也將於2021年12月18日起自2022年1月23日止，於全臺展示中心巡迴展開THE ALL-NEW INFINITI QX55預賞會，接受準車主於預售期間下訂。

THE ALL-NEW INFINITI QX55車身展現細緻、大膽的日式設計精神，車頭的雙弓式星梭水箱護罩格柵以日式摺紙工藝為啟發圍繞車頭LOGO，搭配造型銳利的仿人眼LED頭燈設計展現霸氣；車側至車尾的大膽流線湧浪式設計，下切式 D 柱設計呈現跑格造型，賦予 QX55 獨特的外觀美學；車尾採用最新 LED 琴鍵式尾燈，巧妙將科技與流體線條結合，兩側各以 45 顆高品質 LED 燈組成，結合琴鍵曳光設計均勻發光，不論任何角度皆展現時尚、大膽的跑格設計，更配備隱藏於尾門LOGO上的一鍵式車尾起閉按鈕，向FX車系經典造型致敬，為 SUV 注入跑車靈魂。

INFINITI QX55外型展現細緻、大膽跑格外觀，內裝空間則展現體貼、細膩的設計，考量使用者舒適性與機能，設計廣闊的後座空間及行李箱空間，行李箱空間最大可擴展至 1531L，滿足各種裝載需求。後座採用前後可滑動式座椅，前後滑移可達15公分及椅背傾斜多段式調整，感受體貼舒適的乘坐空間。車內更配備 16具 BOSE Performance 揚聲器，針對車室進行聲學分析，決定揚聲器最佳分配位置，將 INFINITI QX55 打造成頂級行動音樂廳。

INFINITI QX55 搭載世界首具量產 VC-Turbo 2.0可變壓縮比引擎，這具兼具性能與效能的超極智引擎，是INFINITI研發工程團隊，歷經逾20年研發測試的科技結晶，以8：1~14：1的可變壓縮比設計，最大可爆發268hp 慓悍馬力及380Nm 強勁扭力，榮獲 2019、2020年 WardsAuto 十大最佳引擎。此外，主動式電子引擎抗震阻尼器更能有效降低引擎的震動與噪音，當偵測到引擎產生晃動前，將預先產生抑制反作用力，維持引擎運作平穩，使 INFINITI QX55擁有媲美V6汽油引擎的澎湃動力與運轉靜謐優勢。

INFINITI QX55 搭載完整 ProACTIVE智慧駕駛科技，包含世界首創 PFCW 超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統、DCA車距控制輔助系統、BSW盲點側撞警示、LDP車道偏移預防系統及HUD資訊投影顯示等，預想駕馭時的各種狀況，以科技防護行駛間的安全，完整建構主動安全防護，全面預防行車過程中的潛在危險 。