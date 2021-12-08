「台北最High新年城-2022跨年晚會」8日舉辦壓軸卡司公布記者會，邀請晚會主持人木曜四超玩團隊到場，連莊3年的新生代綜藝天后Lulu黃路梓茵驚喜現身，宣告加入晚會主持群。新生代人氣樂團告五人、徐佳瑩、A-Lin及四分衛將同台合體演出，A-Lin擔任壓軸，還有最夯的「裸視3D技術」，將與舞台表演結合，帶給大家不同以往的視覺衝擊。

木曜四超玩（邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞）團隊首次擔當跨年控場大任，還將擔任開場表演，木曜表示將比照演唱會規格準備精彩的演出，Lulu則透露已經將歌曲重新編曲，要帶給大家耳目一新的感受，「會把自己當作謝金燕來做開場」。

新生代人氣樂團告五人也到場，一同揭曉晚會最終卡司名單。最新曝光的卡司中，告五人將搭檔金曲歌后徐佳瑩同台飆唱；天生歌姬Ａ-Lin將與搖滾樂團四分衛合體演出，大秀爆發力嗓音，其中四分衛上一次在台北跨年演出已是20年前。首次參與台北跨年的告五人，透露心情非常開心，知道要和徐佳瑩一起演出更是超級興奮，想合作的歌單超級多，歌迷可以好好期待一番。

被CNN評為「全球十大跨年城市」，台北跨年持續超越自我，今年在舞台設計及節目橋段上，結合時下最夯的「裸視3D技術」，將透過高科技的運用創造出舞台變型的衝擊視覺，讓舞台表演更富層次變化與創新，帶給觀眾不同於以往的視覺感受，且不僅是現場觀眾可以享受得到，透過轉播，在螢幕彼端的觀眾亦能身歷其境體驗。

「台北最High新年城-2022跨年晚會」由台北市觀光傳播局主辦，完整演出名單：A-Lin、Lulu黃路梓茵、Tizzy Bac、木曜四超玩主持群、四分衛、告五人、旺福、茄子蛋、徐佳瑩、動力火車、梁靜茹、黃小琥（依筆畫排序），更多跨年相關資訊、精彩節目橋段將陸續公布，欲知最新消息請鎖定台北跨年官方網站（www.newyear2022.taipei）、台北旅遊網FB。

觀傳局長劉奕霆表示，目前依照正常規畫進行，也有準備備案，萬一有本土狀況，會依照SOP調整，除台北通掃實聯制外，台北燈節、跨年活動在管制區入口閘道蠻多，有多增加「綁定台北通」的悠遊卡方式，可嗶卡入場更快，每個管制路口都會設置，管制區內人數沒有上限，但需要進行實聯制、量體溫，現場可以喝水，但禁止飲食，也不會另外設置飲食區。