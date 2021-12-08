港股上市的佳兆業集團8日早間突然宣布停牌，以待刊發內幕消息。外媒報導指出，佳兆業集團的債權人尚未收到4億美元周二到期的美元債兌付款，集團有可能成為本周第二家違約的大陸大型房企。

受此消息影響，佳兆業系其他股票股價下挫，佳兆業美好跌3.2％、佳兆業健康跌4.1％、佳兆業資跌瀉8.7％。

香港經濟日報8日報導，截至美東時間7日晚上9時，佳兆業12月7日到期美元債的兩位債券持有人表示尚未收到兌付款。根據募集說明書顯示，這筆債券的本金兌付沒有寬限期。

另外，近日佳兆業系亦出現數項人事變動，陸媒最新傳出，佳兆業近日在內部宣布，原本分管融資管理的高級副總裁劉先華離職，並由高級副總裁孫明堯接任。

央視財經7日報導，佳兆業旗下多個房產項目因資金問題出現欠薪及停工等問題。有購買位於廣州金融城的佳兆業壹號項目的業主表示，買房至今近5年仍未收到房子。