配合行政院科技會報推動雲世代產業數位轉型政策，農委會2021年起補助財團法人農業科技研究院執行「農業數位基盤星點輔導與推動計畫」，建置「雲市集-農業館」，提供自籌搭配補助額度1：4高優惠方案，最高補助新台幣3萬元，協助小微型農企業、農漁民團體或農漁民導入適合農業場域應用發展之數位工具。

農委會指出，考量智慧農業雖已奠定高效生產基礎，但多數的農業生產者對於數位產銷及產業轉型之雲端工具仍感到陌生，透過「雲市集-農業館」結合數位資訊服務業者之跨領域資源，偕同各試驗改良場所之輔導資源，提供諮詢服務，建立營運轉型之基礎，朝強健營運體質，增加農業經營者獲利為目標努力。

農委會8日在台中舉辦「農業數位基盤星點輔導與推動成果亮點分享交流會」，邀請已在「雲市集-農業館」成功導入雲端數位工具的使用者進行分享，包括升陽農產股份有限公司沈泰霖特助，分享公司透過電子化簽核系統的導入，讓銷售流程更有效率的經驗。

巧遇濃情有限公司執行長張天奕，分享透過網紅行銷，在線上線下創造商機；好美農漁產業有限公司執行長鄭怡雯，分享透過網路行銷與數位工具，提高農村社區曝光的機會，讓更多的遊客與消費者能夠認識傳統的漁村文化；竹林松杉靈芝農場執行長林涵榆，分享結合電子通路的販售，自產自銷、開設農業體驗活動，讓小農行銷活起來；南投縣國姓鄉蔬菜產銷班第8班發言人鍾國燕，分享透過簡單的數位工具與數位行銷模式，讓農民不用改變出貨方式，就可以簡單快速化的完成行銷作業，大幅降低農民的負擔。

會中也一併邀請到提供「雲市集-農業館」服務的資服業者一同參與，藉此介紹上架的雲端數位服務，也替有興趣的農業生產者進一步說明應用於農漁產業的優勢，不僅能提升農事效率，更能實質增進收益。

農委會指出，「雲市集-農業館」2021年7月上線以來，已累計超過600件申請者通過審查，開始導入雲端數位工具，農委會也期許透過數位工具應用，從農業基盤開始點亮星點，對農產業帶來全新的改變與突破，促進農業邁向數位轉型的閃耀時代。