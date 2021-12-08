公平會8日委員會議決議，仁發建築公司銷售「仁發兩廳院」建案，提供資料供媒體報導該建案「戶戶衛浴皆開窗」、「全部衛浴皆開窗」，對足以影響交易決定之商品內容為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反《公平法》第21條第1項規定，處仁發建築公司新台幣30萬元罰鍰。

公平會指出，接獲民眾反映，仁發建築公司銷售「仁發兩廳院」建案，於591房屋交易網開箱文宣稱「全部衛浴皆開窗」涉有不實廣告。經調查發現，「仁發兩廳院」建案當中部分建物採雙衛浴設計，其中1間衛浴僅以玻璃磚採光，並未開窗，與所宣稱內容全部衛浴皆可開窗不符。

公平會指出，雖然仁發建築公司主張有關591房屋交易網開箱文及媒體報導有別於一般廣告刊登，但是因為報導資料來源確為仁發建築公司所提供且經該公司人員確認，相關報導資料具有商業價值的訊息，仍屬於《公平法》第21條規範範疇。

公平會表示，建案銷售廣告對於建物內容之描述，影響交易相對人作成是否購買該建案之決定甚鉅，為避免一般大眾受不實廣告之誤導前往交易致權益受損，廣告所為之表示當與事實相符，使用不實廣告者自應負違法之責任。

公平會指出，仁發建築公司銷售「仁發兩廳院」建案，提供資料供相關媒體發布，對於該建案內容之描述與事實之差距已逾一般大眾所能接受之程度，而足以引起一般大眾錯誤之認知或決定，係屬虛偽不實及引人錯誤之表示。