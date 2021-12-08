搶攻虛實整合商機，全家（5903）攜手資策會於全家便利商店忠孝光復店率先導入AI虛擬小幫手及3D導購廊道，整合線下線上購物情境，打造超商消費新體驗。

疫情衝擊實體消費，相對數位化消費普及，零售業者搶攻虛實整合商機，在工業局指導下，資策會數位所輔導方舟智慧、全家便利商店運用零售場域建構全台唯一「3D導購廊道」8日發表，展示3D虛擬消費創新技術。

資策會數位所長林玉凡表示，從零售場域的需求出發，透過顯示科技與3D成像、AI辨識、虛擬化身等軟硬技術整合，打造能夠延伸店內空間的牆面商店，互動螢幕化身「櫥窗購物」(Window shopping)是智慧零售另一項創意應用，讓消費者能夠透過觸控螢幕觀看商品細節，包括高價珠寶、汽車等昂貴奢侈品。

全家便利商店表示，「全家」致力邁向科技零售業，目前已打造兩家科技店，將店舖做為跨領域、跨產業的科技實驗平台，此次提供店舖作為新科技的測試場域，試營運期間的寶貴經驗，更將成為「全家」獲取消費者需求、邁向科技零售業的元素之一。

像是透過導入3D導購廊道，AI即可從服裝和年齡辨識消費者偏好，再透過虛擬小幫手導覽及互動遊戲，主動推薦適合的產品或提供優惠券，將消費者立即導流至店舖購買，透過虛實整合的創新服務模式，打造差異化的導客策略，提升便利商店服務品質，進而擴大店面坪效。