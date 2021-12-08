中國大陸高階通用型空壓機廠力達-KY今（8）日公布，內外銷穩定增長，11月及前十一月合併營收雙雙比去年同期成長，擺脫去年營運受疫情衝擊的低氣壓，11月合併營收創近3年同期新高。

力達表示，力達大陸銷售持續穩定擴張，外銷亞洲市場金額持續增長，11月合併營收5.15億元，月增9.0％，年增11.66％，其中活塞機、螺桿機、渦旋機三大主力產品營收比重分別是24.0％、61.1％及12.0％，螺桿機占比一舉超越六成。前十一月合併營收回升至44.72億元，年增14.4％。力達指出，力達開發新產品雷射切割專用螺桿機，經兩個月試產，目前正式銷售，經銷商給予正面回應，將拓展特定行業專用市場的領域。

力達指出，中國製造業採購經理人指數（PMI）從連兩月緊縮回到擴張階段，由10月49.2回升至50.1。後疫情時代下，市場逐漸恢復正常，力達陸續參展完ComVac ASIA2021上海國際壓縮機及設備展覽會，以及漢諾威上海工業聯展等國際性大展，除增加品牌國際能見度外，亦深化在自動化工業、智能製造的營運發展方向，也在節能環保產品的研發，會持續擴大應用領域及規格細分化。