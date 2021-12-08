命大！台中市一名3歲女童從住家32樓墜落至防護網，市府社會局8日表示，接獲通報後已立即指派社工到醫院，進行調查與安全評估，討論安全計畫；女童意識清楚，初步檢查身上有2處骨折，女童祖母將女童獨留家中，違反《兒少權法》第51條，將依法裁處親職教育。
社會局指出，女童祖母至頂樓晾曬衣物，卻將3歲女童獨留家中，女童不知為何從自家32樓跌落。
社會局經調查後表示，女童祖母違反《兒少權法》第51條，將依法裁處親職教育，呼籲家長切勿讓6歲以下孩童獨留在家，避免發生憾事。
命大！台中市一名3歲女童從住家32樓墜落至防護網，市府社會局8日表示，接獲通報後已立即指派社工到醫院，進行調查與安全評估，討論安全計畫；女童意識清楚，初步檢查身上有2處骨折，女童祖母將女童獨留家中，違反《兒少權法》第51條，將依法裁處親職教育。
社會局指出，女童祖母至頂樓晾曬衣物，卻將3歲女童獨留家中，女童不知為何從自家32樓跌落。
社會局經調查後表示，女童祖母違反《兒少權法》第51條，將依法裁處親職教育，呼籲家長切勿讓6歲以下孩童獨留在家，避免發生憾事。
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