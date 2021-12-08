北管藝師邱火榮近年在傳承與推廣方面卓然有成。（國藝會提供）

第22屆國家文藝獎，經6個月的推薦、提名、入圍、評審、決審，8日公布由作家平路、影像創作者黃明川、北管藝師邱火榮、舞蹈家布拉瑞揚、金枝演社藝術總監王榮裕、景觀建築家郭中端、電影工作者張艾嘉7位獲獎。

文學類由作家平路獲獎，評審指其敢於介入現實，遍及社會、文化、性別、政治、人權等議題，對台灣的關懷始終如一，往往在複雜的歷史脈絡裡找到縫隙，寫出當代社會的共感。

美術類由影像創作者黃明川獲獎，其作品包括電影《西部來的人》、《寶島大夢》等，亦致力於藝術紀錄片的拍攝，包括公共電視《百工圖》系列。以長時間投入並敏銳掌握歷史關鍵時刻影像，記錄台灣藝文界重要影音檔案，創作議題具高度敏銳度及獨特觀點，觸及社會邊緣性及非主流議題。

音樂類由北管藝師邱火榮獲獎，出身北管世家，集北管到歌仔戲、亂彈戲、布袋戲等音樂專業於一身，能記憶與掌握數量龐大的曲目，近年更在傳承與推廣方面卓然有成，投入北管音樂手抄本整理及教學影音錄製。獲獎後他笑稱：「很歡喜，一世人得到這個獎！」

舞蹈家布拉瑞揚，出身排灣族的他，歷經將近40年自我身分認同的追尋，2015年回台東創立布拉瑞揚舞團，深耕部落，連續2年獲台新藝術獎表演藝術大獎。深耕部落，實踐藝術即生活的理念，由原住民文化探源採掘，展現令人驚艷的原創性。

戲劇類得主為金枝演社藝術總監王榮裕，投入劇場工作已33年，早年接受葛羅托斯基體系的訓練，並研習民間廟會、太極導引，兼容並蓄，以獨特的「台客儀態」美學及「胡撇混搭」風格，提煉庶民風情與在地文化認同，他得知獲獎後表示：「這是這個團大家的獎，就像之前一起走上傳藝紅地毯，是共同的榮耀」他認為台灣歌仔戲本來就很靈活，五光十色，還有很多可以發展的方向，且根基都在。

景觀建築家郭中端，以秉持護土親水的專業良知，30多年來持續創作，帶動台灣河川活化與親水美學的新浪潮獲獎。國家文藝獎建築類獎繼上屆首度由女性建築師王秋華獲獎，郭中端為第二位獲獎的女性，評審指其為台灣景觀建築界的先驅，亦是將景觀美學融入土地倫理的戰士。

電影工作者張艾嘉，曾任台北電影節及台北金馬影展持行委員，以其超越地域的全方位向度獲獎，在演員、編劇、導演、電影監製等身分間轉換，且投身於台灣電影整體環境的提升，讓「多元平等、公開自由」的價值擴散到兩岸三地華語圈。

國藝會董事長林曼麗指出，國家文藝獎以獎勵具卓越藝術成就，且持續創作或展演之傑出藝文工作者為宗旨，本屆得獎者各有擅長與特色，「最重要的是持續創作，7位都是現役者，且是絕對優秀的創作者」她強調這不是終身成就獎，而是肯定持續創作的優秀藝術家。贈獎典禮將於2022年擇期舉行。