澳總理宣布不派官員出席北京冬奧，陸外交部發言人汪文斌：不在意。（中國外交部網站）

中國外交部發言人汪文斌8日主持例行記者會。就澳洲總理莫里森指中方迄未回應澳方提出新疆人權等問題，澳洲不會派政府官員出席北京冬奧，澳洲運動員將參賽一事表示，中方多次重申，冬奧不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，中方沒有邀請任何澳洲政府官員出席北京冬奧，他們來或者不來，沒有人會在意。澳方政客出於政治私利作秀炒作，對北京成功舉辦冬奧會不會有任何影響。

汪文斌指出，澳洲將是否派政府官員出席北京冬奧與所謂新疆人權問題掛鉤，這完全是欲加之罪，何患無辭。澳方的做法嚴重違背《奧林匹克憲章》確立的體育運動政治中立原則，同「更團結」的奧林匹克格言背道而馳，站在了全世界廣大運動員和體育愛好者的對立面，也充分暴露出澳洲政府對個別國家盲目追隨，亦步亦趨到了不分是非、毫無底線的程度。中方對澳方的所作所為強烈不滿，堅決反對，已向澳方提出了嚴正交涉。

汪文斌表示，注意到國際奧會北京冬奧協調委員會主席小薩馬蘭奇表示，對全球運動員即將相聚在北京感到無比驕傲、高興和充滿信心。不久前，第76屆聯合國大會協商一致通過了《北京冬奧會奧林匹克休戰決議》，有173個會員國共提該決議，這充分體現了國際社會對北京冬奧會的大力支持。一屆簡約、安全、精彩的北京冬奧會必將如期成功地展現在世人面前。